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Перепись населения Казахстана планируют перенести на 2020 год

Общество

Оптимальным периодом для проведения переписи является осенне-зимний сезон

Астана, 11 февраля 2019, 07:18 — REGNUM  Правительство Казахстана планирует перенести национальную перепись населения с конца 2019 года на начало 2020 года, сообщили в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время постановление правительства республики о проведении переписи населения проходит согласование в профильных ведомствах и государственных органах.

В случае принятия проекта документа национальная перепись пройдет с 5 февраля по 5 марта 2020 года. В комитете добавили, что оптимальным периодом для проведения переписи является осенне-зимний сезон, так как население в этот период обладает наименьшей мобильностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года был опубликован проект постановления правительства Казахстана, в рамках которого перепись населения планировалось провести с 16 октября по 14 ноября 2019 года.

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