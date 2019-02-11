В Китае растет число уголовных дел в связи с созданием нелегальных фондов

Пекин, , 07:15 — REGNUM Количество уголовных дел, связанных с незаконным получением вкладов населения или созданием нелегальных фондов, существенно выросло в Китае с 2016 года, сообщили в Верховном народном суде Китая, передает 10 февраля агентство Синьхуа.

Прокуратура по всей стране выдвинула обвинения против 17 264 человек за незаконное принятие вкладов населения в 2018 году, что несколько выше, чем 17 144 аналогичных случая в 2017 году и 16 406 — в 2016 году.

Как отмечается, прокуратура по всему Китаю интенсифицировала работу по данному направлению за последние годы, поскольку в Поднебесной участились случаи мошенничества и создания нелегальных фондов, а в самих фондах крутятся все большие и большие суммы денег.

Подобного рода преступления совершаются разными и зачастую довольно сложными путями, включая маскировку под так называемые финансовые инновации с применением сети интернет, что стало уже обыденностью.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские суды разрешили 9271 дело, связанное с преступлениями в области создания нелегальных фондов, в 2018 году, что на 8,37% больше, чем в 2017 году.

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