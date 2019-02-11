В Китае растет количество общественных организаций и их социальная роль

Пекин, , 07:03 — REGNUM В Китае зарегистрировано более 816 тыс. общественных организаций, сообщили в министерстве гражданской администрации КНР, передает 10 февраля агентство Синьхуа.

В число общественных организаций Китая входят общественные объединения, трастовые фонды, промышленные объединения и некоммерческие организации. При этом, согласно заявлению, опубликованному министерством, количество общественных организаций в Китае растет стремительными темпами, и они становятся важной силой в борьбе с бедностью.

Центральное правительство поддерживает общественные организации, дабы они играли большую роль в борьбе с нищетой в стране. В частности, власти всячески приглашают их принять участие в разрешении проблем нищих районов страны согласно специализации тех или иных организаций. При этом, наказанию подвергаются любые организации, стремящиеся проворачивать мошеннические схемы под видом общественников.

Напомним, что власти Китая намерены к 2020 году победить беспробудную нищету по всей стране, введя Китай в число государств умеренного достатка населения во всех аспектах.

Читайте ранее в этом сюжете: Бедность была побеждена в 25 уездах китайского Тибета в 2018 году