Количество новогодних пожаров в Китае упало на 20% в 2019 году

Пекин, , 06:50 — REGNUM Экстренные службы Китая сообщили о снижении на 20% количества пожаров в новогоднюю праздничную неделю Весеннего фестиваля (Восточного Нового года), сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.

С 4 по 9 февраля было зафиксировано 9660 пожаров по всей стране, что на 19,7% ниже, чем за тот же период 2017 года. В результате погибло 47 человек, что на 7,8% меньше, чем годом ранее, а прямой экономический ущерб составил 49,44 млн юаней ($7,37 млн), что на 13,6% ниже, чем в 2017 году.

Напомним, что Восточный Новый год или, как его называют в Поднебесной, Весенний фестиваль в 2019 году выпал на 5 февраля. В рамках праздничной недели китайцы традиционно взрывают петарды и фейерверки. Зачастую это приводит к пожарам. Поэтому власти пошли на ограничительные меры в 2019 году.

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