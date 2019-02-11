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В Киргизии пройдёт международная игровая выставка Central Asia Games Show

Общество

В ней примут участие разработчики игр и эксперты из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи и других стран

Бишкек, 11 февраля 2019, 06:26 — REGNUM  В Киргизии 17 февраля 2019 года начнёт свою работу международная выставка игр Central Asia Games Show. Она пройдёт в Бишкеке, в художественном центре «Асанбай Центр». Об этом сообщил официальный сайт предстоящего форума.

В выставке примут участие разработчики игр и эксперты из России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи и других стран. Одним из важных мероприятий в программе форума станет турнир CAGS Open 2019 по игре World of Tanks, в котором примут участие геймеры из Киргизии и Казахстана.

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Напомним, 8 июня 2017 года в Steam появилась игра World of One, разработанная студией Grimwood Team, офис которой находится в Бишкеке. Тогда многие СМИ отметили, что эта игра стала первым проектом разработчиков из Киргизии, который смог выйти на мировой уровень.

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