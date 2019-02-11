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Доля «зеленой» энергетики в китайской провинции Цинхай достигла 86%

Общество

К концу 2018 года общая установленная мощность производства электроэнергии в Цинхае достигла почти 28 млн киловатт, при этом, «чистая» энергия в этой структуре составила 86%

Синин, Китай, 11 февраля 2019, 06:04 — REGNUM  Провинция Цинхай на северо-западе Китая стремится к сокращению использования угля в энергетике региона, в связи с чем переходит на «чистую» энергию, сообщает агентство Синьхуа.

К концу 2018 года общая установленная мощность производства электроэнергии в Цинхае достигла почти 28 млн киловатт, при этом, «чистая» энергия в этой структуре составила 86%, сообщили в Государственной электросетевой компании Цинхая (State Grid Qinghai Electric Power Company).

Установленная мощность солнечной энергии достигла 9,6 млн киловатт, а ветровой — 2,7 млн киловатт. Гидроэнергетика обеспечила провинцию 11,9 млн киловатт электроэнергии.

Провинция Цинхай начала активно инвестировать в альтернативные источники энергии в 2009 году. Прежде всего — в солнечную энергетику. За последние несколько лет было начато строительство двух баз по производству возобновляемых источников энергии мощностью 10 млн киловатт.

При этом, климатические условия провинции располагают актовому развитию ветровой и солнечной энергетики, поскольку она богата жаркими пустынями, подходящими для строительства ветровых и солнечных электростанций.

Отметим, что за прошедший год провинция продала порядка 10 млрд кВт⋅ч «чистой» энергии в другие провинции страны. В частности, были заключены в Государственной электросетевой компанией Цинхая соглашения с городами центрального подчинения Шанхай и Чунцин, провинциями Хэнань и Цзянсу на переправку им 7 млрд кВт⋅ч электроэнергии в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай развивает «возобновляемую» энергетику

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«Зеленая» энергетика
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