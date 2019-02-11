В сети показали Трампа с лысиной и без загара

Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Фотографию президента США Дональда Трампа с лысиной и незагорелой кожей опубликовал пользователь Twitter с ником Stone Cold. Обработанный в фоторедакторе снимок собрал около 60 тыс. лайков и 20 тыс. ретвитов.

Автор снимка рассказал, что хотел показать «настоящего» Трампа — с естественным оттенком кожи и без пересаженных волос. Для этого он взял оттенок кожи вокруг глаз американского лидера и закрасил им всё лицо.

«Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком», — говорится в описании снимка.

Пользователи Twitter решили повторить эксперимент Stone Cold и принялись сами редактировать, а потом публиковать фото Трампа.

Ранее The New York Times выпустила статью на тему загара Трампа. В ней говорилось, что политик, судя по всему, ходит в солярий или пользуется специальным кремом.

Прическа Трампа также вызывает интерес прессы. Журналист Майкл Вулф в книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» отмечал, что президент делает операции по пересадке волос и неправильно красит их, отчего его шевелюра приобретает желтоватый оттенок.

https://twitter.com/stonecold2050/status/1094293632096464896

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