В Испании туристам грозят тюрьмой за рисунки на песке

Мадрид, , 05:30 — REGNUM Рисунки на песке или выложенные из камня фигуры могут стоить свободы гостям испанского острова Гран-Канария. Штрафы и тюремные сроки предусмотрены за нарушение естественного ландшафта, сообщает The Sun.

Важную часть экосистемы острова составляют песчаные дюны, занимающие 400 гектаров. Также они привлекают туристов на территорию природного заповедника.

Однако путешественники часто оставляют на надписи на песке или камнях, выкладывают из камней кресты, сердца и другие символы и даже вырезают в скальных породах лица. Такие «послания» бывают столь велики, что их можно увидеть на космических снимках в Google Maps.

Экологи предупреждают об угрозе для природного облика песчаных дюн. За подобные действия в заповеднике грозит штраф до 600 евро, также предусмотрены тюремные сроки и компенсация стоимости восстановительных работ.

Местные власти обещают провести информационную кампанию, направленную на защиту природы острова, а также ужесточить наказание и нарастить количество патрулей.

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