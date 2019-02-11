На центральные и северные районы Китая надвигаются холода и метели

Пекин, , 04:53 — REGNUM Сильные снегопады ожидаются в большей части районов центрального и северного Китая в ближайшие дни, сообщают в Национальной метеорологической обсерватории Китая (NMC), передает агентство Сиьхуа.

Мощный снегопад с метелями ожидается на Тибетском нагорье и северных провинциях Китая: Шаньси, Шэньси Ганьсу. Кроме того, осадки будут сопровождаться сильными ветрами и резким падением температур. Начиная с 11 февраля снегопад в северных районах кидая продолжится, накрыв некоторые районы в провинции Хэбэй и добравшись до Пекина, где возможен дождь со снегом.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральном и восточном Китае также не все спокойно с метеорологической обстановкой. В провинциях Хунань, Гуйчжоу и ряде других районов прогнозируется дождь со снегом в связи с вторжением холодного воздуха.

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