Китайские эксперты прогнозируют резкий рост числа пожилых людей к 2050 году

Пекин, , 04:45 — REGNUM Согласно недавнему исследованию, проведенному Пекинским медицинским колледжем и Ассоциацией по проблемам старения (CAWA) с 2025 по 2050 годы в Китае может быть зафиксирован стремительный рост количества людей возрастом старше 80 лет, сообщает агентство Синьхуа.

В 2017 году в Поднебесной насчитывалось более 26 млн человек возрастом старше 80 лет или 1,8% от общей численности населения. Эта пропорция может вырасти до 2% к 2025 году, а к 2050 году и вовсе взлететь до 8%, говорится в докладе. Китай станет страной с «постаревшим обществом» уже к 2026 году, когда более 14% населения будет старше 65 лет.

К 2018 году в Китае проживало 249 млн человек возрастом старше 60 лет, что составляет 17,9% от общей численности населения, что делает Поднебесную страной с крупнейшим и самым быстрорастущим стареющим населением в мире. Это порождает серьезные проблемы и вызовы для экономического развития страны, поскольку затраты на здравоохранение, пенсии и другие смежные области, связанные с пожилыми людьми, как предполагается, возрастут с 7,33% от ВВП страны на 2015 год до 26,24% к 2050 году.

Как сообщало ИА REGNUM, почти четверть жителей Пекина в настоящее время перешагнули через возрастной порог в 60 лет. При этом, темпы прироста пожилых людей в Пекине таков, что каждый день их общее количество увеличивается на 500 человек, а людей старше 80 лет — на 120 человек в день.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти четверть населения Пекина — люди преклонного возраста