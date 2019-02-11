Скоростные автомагистрали дотянулись до всех городов провинции Цинхай в КНР

Синин, Китай, , 03:55 — REGNUM Скоростные автомагистрали добрались до всех городов и городских округов провинции Цинхай на северо-западе Китая, а их общая длина достигла 3938 км, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

На конец 2018 года, по информации местного транспортного департамента, в провинции насчитывалось 82 тыс. км автомагистралей. По завершению в 2018 году строительства девяти скоростных автомагистралей, провинция выполнила план обеспечения доступа всех восьми городов и городских округов к автомагистралям, отметил глава транспортного департамента провинции Мао Чжаньбяо.

В ноябре 2018 году было открыто движение на 57-километровому шоссе, которое соединяет Сюньхуа-Саларский автономный уезд провинции Цинхай с соседей провинцией Ганьсу.

По планам китайских властей, развитие транспортной инфраструктуры призвано ускорить экономическое развитие на местах. В 2018 году пассажиропоток на скоростных шоссе провинции достиг 50 млн человек, а грузооборот — 160 млн тонн, что на 5,5% больше, чем годом ранее.

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