Несогласованные акции протеста состоялись в Москве и Петербурге

Москва, , 01:42 — REGNUM Публичные акции протеста, проведение которых организаторы не согласовали с властями, прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Петербургская манифестация сопровождалась задержаниями активистов.

Шествие в центре Москвы собрало около 400 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Марш проводился в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, фигурантки уголовного дела о деятельности нежелательной организации. Общественный порядок обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

В Санкт-Петербурге были задержаны около десяти человек. Их проверяют на причастность к организации несогласованного марша, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на правоохранителей. Участниками акции стали около 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Анастасия Шевченко была помещена под домашний арест. 31 января 17-летняя дочь общественницы скончалась в больнице. Шевченко отпустили на похороны.

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