Видео с блокировкой МАДИ скорой помощи с пациентом смонтировано — МАДИ

Москва, , 22:05 — REGNUM Видео, где видно, как сотрудники МАДИ заблокировали проезд машине скорой помощи с беременной пациенткой к больнице, смонтировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МАДИ.

В поступившем обращении к депутату Госдумы Ярославу Нилову (ЛДПР) говорится, что инцидент произошел 6 февраля 2019 года в непосредственной близости от Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана. На записи можно видеть, как инспектор МАДИ неспешно готовит припаркованный автомобиль к эвакуации, заблокировав проезд в больницу машине «скорой помощи» и игнорируя информацию о наличии в машине беременной пациентки. Нилов сообщил, что подготовил официальные обращения в прокуратуру, мэрию Москвы и МВД.

МАДИ отреагировало на инцидент.

«Это видео было смонтировано, а хронология событий в видеоролике целенаправленно нарушена авторами. В распоряжении МАДИ и ГКУ «АМПП» есть служебная видеозапись, на которой видно, что автомобиль скорой помощи по этой улице не проезжает. Подчеркнём, что в службы не поступало ни одной жалобы от медицинских учреждений», — сообщил в МАДИ.

Также в МАДИ отметили, что МАДИ и ГКУ «АМПП» в течение пяти лет проводят совместные рейды по задержанию неправильно припаркованных автомобилей.

«За это время ГИБДД не выявляла нарушений у сотрудников служб, касающихся непропуска автомобиля скорой помощи», — заверили в пресс-службе МАДИ.

Вместе с тем видеозапись, «к которой остаются вопросы», была направлена на официальную почту депутата Государственной думы человеком, который представился соавтором ролика (некоммерческая организация «Столица мира»), сообщили в Госдуме.

Парламентарий обратится в департамент транспорта Москвы с просьбой предоставить запись видеорегистратора с автомобиля ГКО АМПП, который отмечен в ролике.

«Вопросы к деятельности МАДИ были и остаются, однако мы — за объективность, поэтому по данному конкретному случаю окончательные выводы будут после получения видеозаписи автомобиля эвакуатора», — отметили в аппарате депутата Госдумы.

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