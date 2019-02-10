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Эксперт рассказал о причинах нашествия медведей на Новой Земле

Общество

К специалистам за рекомендациями ранее уже обращались власти архипелага

Архангельск, 10 февраля 2019, 21:58 — REGNUM  Изменение климата и сокращение площади льдов стало причиной массового нашествия белых медведей в населенные пункты архипелага Новая Земля. Об этом сообщил координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов в интервью РИА Новости.

«Медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов, — пояснил Стишов. — Они выходят на берег».

По его словам, хищников привлекает «человеческое жилье».

Эксперт отметил, что к специалистам за рекомендациями ранее уже обращались власти архипелага, осознавшие вероятность возникновения этой проблемы. При этом Стишов подчеркнул, что рекомендации нельзя давать удаленно, а разрешения на посещение места никто из ученых получить у Минобороны не смог.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области сообщила, что массовое нашествие белых медведей на населённые пункты архипелага Новая Земля привело к введению режима ЧС.

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