Спецборт МЧС РФ доставит 27 российских детей из Ирака в Москву

Москва, , 19:59 — REGNUM 27 российских детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада, доставят из Ирака в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По словам источника, борт МЧС России с детьми вечером 10 февраля приземлится в аэропорту «Раменское».

Собеседник агентства добавил, что ребят в возрасте от четырех до 13 лет, которых отвезут в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, передадут родственникам и опекунам.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 г. в аэропорт Москвы из Багдада прибыл самолет ИЛ-76, на борту которого находились 30 российских детей.

Читайте также: Самолет ИЛ-76 с детьми прибыл из Ирака в Россию

А также: Власти Казахстана эвакуировали 47 граждан республики из Сирии