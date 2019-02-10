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Калужские приставы взыскали 539 млн рублей долгов по налогам в 2018 году

Общество

Было произведено 700 арестов имущества неплательщиков налогов

Калуга, 10 февраля 2019, 18:31 — REGNUM  Порядка 539 миллионов рублей было перечислено в бюджет налоговых долгов в 2018 году, сообщила 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

По её словам, в 2018 году калужскими судебными приставами было возбуждено около 43 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженностей по налогам, как по постановлениям налоговых органов, так и на основании судебных решений. Должники, которые уклонялись от уплаты налогов и не желали добровольно исполнять свои обязательства, расставались со своими деньгами и имуществом в принудительном порядке.

«В прошлом году судебными приставами было произведено 700 арестов имущества неплательщиков налогов, причем стоимость арестованного имущества составила 344 миллиона рублей», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, налоги — это обязательные платежи, взимаемые органами государственной власти. Своевременность поступления налогов в бюджеты зависит финансирование социальных проектов и государственных программ.

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Налог на имущество физических лиц
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