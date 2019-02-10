Не пустили в ЕС: семь курдов терпят бедствие в Средиземном море

Эрбиль, Ирак, , 14:58 — REGNUM Семь курдов оказываются запертыми в Средиземном море, после того, как им отказано во въезде в несколько стран Европейского союза, сообщает 10 февраля Rudaw.

«Семь мигрантов обратились к нам с просьбой о помощи, после того, как их не пустили в одну из стран ЕС», — заявил глава курдского отдела в федерации мигрантов Ирака Ари Джалал.

Правозащитник подчеркнул, что беженцы находятся в ужасном состоянии, один из них даже подвергся избиению. Точное место нахождение курдов неизвестно, они находятся в море уже несколько дней.

Напомним, в последнее время Евросоюз ужесточил правила для въезда мигрантов на свои территории. Некоторые страны отказывают в причале беженцам, бросая их на произвол судьбы.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20000 беженцев возвратились в Южный Судан из Уганды – СМИ