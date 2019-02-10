Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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Не пустили в ЕС: семь курдов терпят бедствие в Средиземном море

Общество

Точное место нахождение беженцев неизвестно

Эрбиль, Ирак, 10 февраля 2019, 14:58 — REGNUM  Семь курдов оказываются запертыми в Средиземном море, после того, как им отказано во въезде в несколько стран Европейского союза, сообщает 10 февраля Rudaw.

«Семь мигрантов обратились к нам с просьбой о помощи, после того, как их не пустили в одну из стран ЕС», — заявил глава курдского отдела в федерации мигрантов Ирака Ари Джалал.

Правозащитник подчеркнул, что беженцы находятся в ужасном состоянии, один из них даже подвергся избиению. Точное место нахождение курдов неизвестно, они находятся в море уже несколько дней.

Напомним, в последнее время Евросоюз ужесточил правила для въезда мигрантов на свои территории. Некоторые страны отказывают в причале беженцам, бросая их на произвол судьбы.

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