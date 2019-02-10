Число жертв Эболы в Конго превысило 500 человек

Киншаса, , 14:59 — REGNUM Число жертв лихорадки Эбола в Демократической республик Конго достигло 500 человек, сообщает 10 февраля Al Jazeera.

«В общей сложности было зарегистрировано 502 смертельных случая, 271 человек был излечен», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

Сотрудники медицинских учреждений также подчеркнули, что благодаря массовой вакцинации были спасены тысячи жизней, а также предотвращено распространение эпидемии в крупных городах.

Напомним, вирус Эбола является серьезным инфекционным заболеванием, которое имеет свойство быстрого распространения, в частности через воду. Впервые инфекция была обнаружена в 1976 году в Демократической республике Конго, с тех пор здесь наблюдается уже 10 вспышка данного вируса.

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