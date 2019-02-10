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«Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа — «Небесный цветок»

Общество

Маневры проходили в небе над подмосковной Кубинкой

«Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа — «Небесный цветок»
А.В. Колесников © ИА Красная Весна
Русские Витязи

Кубинка, Московская область, 10 февраля 2019, 10:30 — REGNUM  Российские летчики из пилотажной группы Воздушно-космических сил России «Русские Витязи» на истребителях Су-30 СМ показали новую фигуру высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает телеканал «Звезда».

Сперва группа из четырех самолетов «Русских Витязей» выполнила уже знакомые фигуры высшего пилотажа — «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и синхронную же «петлю Нестерова».

А затем пилоты продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа — роспуск после набора высоты. Особенностью данного маневра является то, что раньше четверка самолетов «Русских Витязей» заходили на зрителя и разлетались в разные стороны, а сейчас самолеты практически вертикально поднялись вверх и разошлись в четыре стороны на высоте около тысячи метров. Самолеты таким образом описали траекторию полета «большой цветок».

Новая фигура высшего пилотажа войдет в показательные маневры «Русских Витязей» на различных авиасалонах.

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Военно-воздушные силы
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