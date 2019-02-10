Ученые предложили способы оздоровления кишечника

Лондон, , 08:22 — REGNUM Рекомендации видных врачей и ученых из Великобритании по оздоровлению кишечника опубликовало 10 февраля издание The Telegraph.

По мнению профессора пищевой микробиологии, из Университета Рединга Гленна Гибсона, здоровье кишечника играет важную роль в поддержании здоровья человека, а ключ к нему — бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Особенно это важно для пожилых людей, так как их пищеварение слабее чем у молодых

Ученые и врачи дали семь рекомендаций по улучшению состояния пищеварительной системы и кишечника.

Во-первых, необходимо есть побольше растительной клетчатки. По мнению диетолога Мэтта Перкинса, для этого необходимо употреблять побольше цельнозерновых макароны и хлеба, овес, ягод, груш, дынь, брокколи, моркови и орехов.

Во-вторых, рекомендуется употреблять пробиотки для восполнения количества бактерий кишечника. Как считает Кайса Эрнестам, штатный диетолог Lifesum, японский суп мисо содержит живые пробиотические культуры, а биохимик Джули Лэмбл предлагает употреблять пробиотики содержащие бифидобактерии и лактобациллы регулярно, для восполнения их количества в кишечнике.

В-третьих, Лэмбл предлагает употреблять пребиотки, которые работают как удобрение для пробиотиков. Они содержатся в таких продуктах, как лук-порей, чеснок, цикорий, фасоль и холодный картофель. Поэтому диетолог рекомендует включать некоторые из этих продуктов в свой каждодневный рацион.

В-четвертых, предлагается ограничить употребление сладкого и жирного. Как объяснил диетолог Дженни Боденхам, данные продукты подавляют «дружественную» микрофлору кишечника, что может привести к усталости, проблемам кожи, молочнице и пищеварительному дистрессу.

В-пятых, Доктор Харальд Штоссье клиники VIVAMAYR советует делать массаж живота через два часа после употребления пищи. Специалист подчеркнул — стресс может негативно повлиять на работу кишечника, и потому порекомендовал по возможности свести его к минимуму.

В-шестых, предлагается управлять стрессом, так как благодаря производству гормона кортизола во время стресса он может оказывать негативное серьезное воздействие на работу кишечника.

В-седьмых, диетолог Айша Эрнестам предлагает убедиться достаточно ли выпивается воды и начинать день со стакана воды, чтобы так разбудить свое тело.