Температура воздуха в Москве 10 февраля опустится до -3 °С

Москва, , 07:50 — REGNUM В Москве сегодня, 10 февраля температура воздуха опустится до — 3 градуса Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве в воскресенье составит −1…−3 градуса Цельсия.

Днем ожидается облачность, местам будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер в столице будет юго-западным. Его порывы будут достигать 5−10 метров в секунду.

Уже на будующей неделе в столице ожидается потепление до +2…+5 градусов Цельсия.