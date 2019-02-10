Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
08:30:15 МСК

Температура воздуха в Москве 10 февраля опустится до -3 °С

Общество

Уже на следующей неделе ожидается потепление

Температура воздуха в Москве 10 февраля опустится до -3 °С
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 10 февраля 2019, 07:50 — REGNUM  В Москве сегодня, 10 февраля температура воздуха опустится до — 3 градуса Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Москве в воскресенье составит −1…−3 градуса Цельсия.

Днем ожидается облачность, местам будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер в столице будет юго-западным. Его порывы будут достигать 5−10 метров в секунду.

Уже на будующей неделе в столице ожидается потепление до +2…+5 градусов Цельсия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить