Экс-участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале Карбышеве

Москва, , 07:42 — REGNUM Свои извинения за шутку о советском генерале Карбышеве принесла бывшая участница передачи Comedy Woman на телеканале ТНТ актриса Наталья Медведева, соответственную запись Медведева разместила 10 февраля в своем Instagram.

Как написала актриса, на момент своего выступления в программе Comedy Woman в 2013 году, когда её была рассказан данная шутка, она считала, что генерал Карбышев — это вымышленный персонаж и не догадалась сопоставить это с реальными историческими фактами.

Также экс-участница Comedy Woman рассказала, что текст данного номера утвердил художественный руководитель телепрограммы и одобрили продюсеры телеканала ТНТ, а она по условиям контракта обязан была его произносить. Кроме того, по словам Медведевой, у всех актрис ТНТ такого рода контракты, согласно которым они произносят текст, выдаваемый им редакцией и иногда ей приходилось учить их по 8 тук в день.

Отметим, такое извинение актриса принесла после того, как известный российский режиссер Никита Михалков в очередном выпуске своей передачи «Бесогон-ТВ» выразил свое возмущение шуткой о «замерзшем духе» генерала Карбышева, которая прозвучала одном из выпусков Comedy Woman в 2013 году, а после передачи Михалкова на актрису обрушилась волна общественного возмущения.

Напомним, генерал-лейтенант Красной армии Дмитрий Карбышев попал в плен к немецким нацистам в августе 1941 года и побыл в концлагеря четыре года. Немецкое командование не раз пыталось склонить Карбышева к сотрудничеству и всегда получало отказ. Генерал был зверски убит нацистами в феврале 1945 года в концлагере Маутхаузен, когда его и других заключенных стали поливать холодной водой на морозе.