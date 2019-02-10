Украинских раскольников не пустили в один из монастырей на горе Афон

Афины , , 07:30 — REGNUM Делегацию украинских раскольников во главе с «епископом» Павлом Юристым не пустили на территорию Свято-Пантелеимоновой обители на горе Афон. Об этом накануне, 9 февраля, сообщает греческое издание Romfea.gr.

Игумен Свято-Пантелеимонового монастыря Евлогий закрыл ворота обители перед раскольниками с Украины и не разрешил им войти в храм и приложиться к мощам. Евлогий заявил, что в этом монастыре украинские раскольники не будут признаны священнослужителями, как сейчас, так и в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более половины православных монастырей на горе Афон выступили против признания раскольников на Украине и интронизации «митрополита» «Православной церкви Украины» Епифания (Думенко). Только семь из двадцати монастыре на горе Афон приняли приглашение прибыть на интронизацию Епифания в Киеве.

Стоит отметить, что православные монастыри на горе Афон находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата. Именно константинопольский патриарх Варфоломей под давлением американцев признал украинских раскольников и сделал их ПЦУ своей митрополией.