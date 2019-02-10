Экс-участница Comedy Woman считала Карбышева вымыслом

Москва, , 05:37 — REGNUM Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве. Актриса полагала, что подвиг Карбышева — вымысел, говорится в её сообщении в соцсети Instagram.

«Искренне. Правда. Извините меня», — написала Медведева.

Актриса пояснила, что автором скандального номера не была, к показу его не утверждала, при этом учить ей приходилось до восьми номеров в день, текст которых, к тому же, могли поменять перед самым эфиром.

Что касается Карбышева, то историю генерала Медведева считала выдуманной.

«Признаюсь, что на тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж и никак не сопоставила это с реальным историческим фактом», — добавила она.

https://www.instagram.com/p/Btn6jhSBiqj/

Как сообщало ИА REGNUM, шутка Медведевой о «замерзшем духе» генерала Карбышева вызвала резкую критику. Так, режиссер Никита Михалков назвал участниц передачи «овцами» и заявил, что они не понимают, что пришлось вынести генералу в фашистском плену.

Напомним, уроженец Омска Дмитрий Карбышев (1880−1945) был фортификатором, крупнейшим ученым-инженером, генерал-лейтенантом инженерных войск, доктором военных наук и профессором Военной академии Генерального штаба РККА. Во время Великой Отечественной войны он попал в плен и был помещен в концлагерь Маутхаузен за отказ сотрудничать с фашистами. Генерала пытали, обливая на морозе водой. В 1946 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

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