Китай возрождает леса на бывших сельскохозяйственных землях

Пекин, , 22:25 — REGNUM В Китае прилагаются значительные усилия по защите и восстановлению природных экосистем в подверженных засухам районах страны. Для этого используются передовые технологии, применяющиеся также в районах, спасенных и восстановленных от природной деградации с 1990 года, сообщает 9 февраля Синьхуа со ссылкой на Северо-Восточный институт географии и агроэкологии Академии наук Китая.

Результаты мониторинга и деятельности ученых, а также проводимых ими исследований изменений в почвенно-растительном покрове на этих территориях опубликованы в журнале «Land Degradation and Development». В результате под лесонасаждения, луга и водно-болотные угодья было возвращено более 7,6 тыс. кв. км сельскохозяйственных земель, а также почти 25 тыс. кв. км прежде бесплодных земель. Одновременно коренному улучшению подверглись существующие экосистемы; активизирована борьба с обезлесением, опустыниванием. Предприняты усилия по преодолению последствий урбанизации соответствующих природных районов.