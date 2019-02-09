Как ведущий Fake News «разоблачил» Михалкова

Евгений Цоц, , 20:48 — REGNUM

Являются ли правдой разоблачения борцов с фейками в российских СМИ, которые так любят цитировать в качестве доказательств отечественные либералы и анонимные телеграм-каналы? Прекрасный пример показал в телеэфире «Дождя» ведущий программы Fake News Илья Шелепин, усомнившийся в достоверности цитаты кинорежиссёра Никиты Михалкова, которую тот использовал в «Бесогоне». Это «разоблачение» в выпуске можно назвать ключевым — до этого тележурналист критикует режиссёра за то, что тот не опровергал цитаты Юрия Дудя во время интервью, вступается за шутку Comedy Women над генералом Карбышевым и считает иконы в кабинете.

«Существует ли цитата, которую использует Михалков, чтобы доказать свою правоту? Цитирует ли он документы с сайта ООН или из других достоверных источников? Ну конечно нет! Он что, дурак что ли?» — рассуждает Шелепин.

Дальше в эфире показывают врезку из «Бесогона»:

"Ещё в 2006 году аппаратом ООН был принят документ под названием «Повестка дня 2030», который определяет своей целью образование для устойчивого развития Земли. Вся программа, особенно компоненты образования, оправдывается необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости», — зачитал Михалков.

Шелепин с ироничной улыбкой рассказал, как поместил слова в Яндекс и нашёл источник:

«Сайт «Колокол России» — авторитетнейшее издание из Саратова, которое сочиняет и публикует ахинею, которую в «Одноклассниках» готов репостнуть ваш неравнодушный, хотя и не очень образованный, сосед по лестничной площадке. Тут таким выступает сосед Никита Сергеевич».

Ведущий прямо оскорбляет и СМИ, и кинорежиссёра. И хотя доказательств не приводит, по его фразе представляется такая картина: «Колокол России» придумал эту информацию, а Михалков, не проверив, дал её в своей программе.

Чтобы укрепить зрителя в умозаключении, что верить «Колоколу» нельзя, разоблачитель фейков с особенной интонацией зачитывает заголовки некоторых статей. Например, «Путин — повелитель стихий». И аудитории его программы становится понятно: такому изданию доверять нельзя.

Следуем за Шелепиным и ищем публикации на источнике. «Путин — повелитель стихий» оказывается обычным материалом об общественном мнении в США, наделяющем президента России сверхъестественными способностями. На эту тему регулярно пишут самые разные издания, высказываются эксперты по телевидению. В самой публикации множество ссылок на зарубежные СМИ с первоисточниками. Назвать это «ахинеей» можно с идеологических позиций, но никак не с точки зрения фактчекинга.

Цитата в «Бесогоне» взята из статьи Александра Никишина «ООН превращает население Земли в биомассу». Приводим дословно:

«Еще в 2006 году аппаратом ЮНЕСКО был принят документ под названием «Education for Sustainable Development Toolkit» — так называемая «Повестка дня 2030», которая определяет своей целью «образование для устойчивого развития» всего населения Земли. Программа должна была выработать общие для всех стран образовательные программы для замены существующих национальных образовательных планов. […] Вся программа, а особенно компонент образования, оправдывается необходимостью «устойчивого развития» в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может сильно мешать «избыточное образование», выходящее за рамки принятого для всех среднего. Мало того, тоталитарная концепция ООН предусматривает тезис о том, что «избыточное образование» на самом деле представляет угрозу для устойчивости».

Под иностранным названием в текст вшита гиперссылка на полный текст документа на сайте ЮНЕСКО. В нём 130 страниц. ЮНЕСКО, если Шелепин этого не знает, является специализированной организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры. Название и тематика документа совпадает с указанным. Теперь, чтобы найти вторую часть цитаты в объёмном тексте, ориентируйтесь на английское слово redundant — «избыточный». Находим подтверждение на 17 странице.

Получается, Fake News не только незаслуженно очернил и Никиту Михалкова, и «Колокол России», но ещё и сам умышленно создал фейк. Потому что не заметить гиперссылку в тексте не способен даже горе-журналист. Выходит, что те, кто выдаёт себя за разоблачителей неправды, на самом деле её производят.

Показательны методы работы такой пропаганды, где игнорируются явные факты. Зато расставляются маркеры «токсичности» — например, положительная статья о Путине. Оппоненты незамысловато очерняются, обвиняются в недалёкости и неразборчивости. Хотя расчёт идёт на то, что именно аудитория этих пропагандистов поленится что-то проверять. Равно как и заказчики, и спонсоры таких «расследований».