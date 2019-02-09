Разин не верит в естественную причину смерти Децла

Москва, , 19:23 — REGNUM Друзья известного реп исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, не верят в то, что артист скончался от естественных причин. Об этом они рассказали 9 февраля в передаче «Выход в люди» на канале «Россия 1».

Один из тех, кто подверг официальную версию смерти сомнению стал продюсер Андрей Разин, знавший Толмацкого с детства.

«Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клинике и курил лишь обычные сигареты, хоть и претворялся, что это запрещенные вещества. Это могло быть отравлением», — подчеркнул Разин.

Друг Децла Роберт Елизарьев также сомневается в случайной смерти исполнителя, утверждая, что Толмацкий никогда не жаловался на здоровье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный реп исполнитель Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в возрасте 35 лет. Смерть артиста наступила из-за патологии в сердце, врачи полностью исключили версию инфаркта.

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