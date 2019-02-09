В Калуге открылся музыкальный фестиваль «Молодёжная симфония»

Калуга, , 18:06 — REGNUM V областной фестиваль юных музыкантов и молодых исполнителей «Молодёжная симфония» торжественно открылся сегодня, 9 февраля, в Калужском областном музыкальном колледже им. С.И. Танеева.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы праздника симфонической музыки, основными задачами фестиваля является: выявление и поддержка наиболее одарённых учащихся детских школ искусств региона и студентов Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева, а также развитие творческих способностей и совершенствование исполнительского мастерства молодых дарований.

По словам председателя жюри фестиваля заслуженного работника культуры РФ, члена Союза композиторов России Александра Типакова, в целях популяризации классической симфонической музыки в рамках фестиваля предусмотрены конкурсные номинации: «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Академический вокал», «Оркестровые струнные инструменты», «Фортепиано».

Закрытие фестиваля с участием победителей — лучших солистов детских школ искусств области состоится 23 марта 2019 года.

Читайте также: Калужское министерство культуры подвело итоги работы за 2018 год

А также: В Москве открывается фестиваль классической музыки «Зимние грезы»