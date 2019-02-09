«Территория смыслов» покинет Владимирскую область

Москва, , 15:34 — REGNUM Молодежный форум «Территория смыслов» планирует переехать из Владимирской области в какой-нибудь другой регион, например в Московскую область. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила журналистам пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодежи Маргарита Кокоева.

Она подтвердила, что форум действительно переедет из Владимирской области, однако куда именно пока точно не известно. Сейчас обсуждаются разные варианты новых площадок.

Ранее в СМИ появилась информация, что форум «Территория смыслов» в этом году может переехать в Московскую область.

Кокоева отметила, что «Территория смыслов» хочет переехать из Владимирской области по причине не очень удобной логистики и в поисках более комфортных условий для участников форума.

«Во-первых, логистика, удобство. Потом, из палаточного форума надо уже расти, и создавать условия более комфортные для участников», — сказала пресс-секретарь в интервью РИА Новости.

Кокоева подчеркнула, что несмотря на перемену места, формат форума останется прежним.

Стоит отметить, что форум «Территория смыслов» стал продолжением «Форума Селигера» и впервые проводился в 2015 году во Владимирской области. Однако в 2018 году во Владимирской области сменилась власть — губернатор Светлана Орлова выборы проиграла, а победу одержал кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.