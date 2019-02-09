В Вологде «Сердце лидера» помогает объединить «Три поколения»

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM В городе Вологда Северо-Западного федерального округа в рамках проекта «Сердце лидера» реализуется социальный проект «Три поколения», нацеленный на помощь людям предпенсионного возраста во взаимодействии с внуками поколения Z. Организует его участница кадрового конкурса «Лидеры России», директор ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт» Марина Липатникова. 9 февраля на полуфинале конкурса в Санкт-Петербурге корреспондент ИА REGNUM пообщался с ней и выяснил подробности реализации проекта.

«Сама по себе идея проекта выросла из нашего центра дополнительного образования «Брайт», где у нас участвуют дети от 4 лет и до 18. Мы видим, что иногда взрослые люди, особенно бабушки и дедушки, не всегда понимают современное поколение, не всегда знают, каким образом правильно с ними взаимодействовать, как им помочь. Поэтому идея проекта состоит в том, чтобы помочь нашему старшему поколению («серебряному возрасту») научиться взаимодействовать с детьми, потому что наше поколол Z совершенно другое», — объяснила Марина Липатникова.

В ходе реализации этого проекта планируется помочь людям «серебряного возраста» получить цифровые навыки, осознать ценности современного поколения и организовать общие взаимодействия старшего и младшего поколений. Последняя задача решается в том числе благодаря настольным интерактивным профориентационным играм: они позволяют построить карьерную стратегию, познакомиться с профессиями будущего и определить необходимыми навыками.

Кроме того, в рамках «Трёх поколеси» вологодские люди в возрасте могут посещать бесплатные мастер-классы, которые затрагивают такие темы, как планирование путешествия, покупки в интернете, безопасность в интернете, управление гаджетами.

Проект «Три поколения», как рассказала участница конкурса «Лидеры России», поддерживают региональный центр поддержки предпринимателей, региональный центр технического творчества, общественные организации. Помимо этого, специалисты из «Брайта» взаимодействуют с организациями, которые помогают пенсионерам, чтобы проще было донести, какую помощь им могут предоставить.

«Думаю, в течение 1−2 лет будем работать с этим проектом. Дальше я не загадываю, потому что жизнь меняется очень быстро: то, что актуально сейчас, может перестать быть актуальным потом. Охватив определенное количество людей «серебряного возраста» сейчас, дальше нужно будет для них придумывать уже что-то другое», — отметила директор ЧУДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт».

По её словам, для оценки эффективности проекта «Три поколения» необходимо обратить внимание, в первую очередь на количественные показатели, с качественными дела обстоят сложнее:

«Для качественного рывка нужен серьезный охват. Научив десять бабушек работать с гаджетами, наверное, не получим серьезного влияния в целом на экономику. Но если мы добьемся серьезного охвата, и большее количество взрослых людей увидит себя в новых профессиях и найдет себе работу, то для меня это будет серьезный показатель».

За последний год, по словам Марины Липатниковой, включили в обучение и помогли примерно 200 людям. Проект «Сердце лидера» помог оформить «Три поколения» и привлечь новые ресурсы.

«Самое главное — мы рассказываем им о том, каким стало новое поколение, почему они другие, какие у них ценности. Мы учим их понимать друг друга», — отметила автор проекта.

Напомним, что с октября 2018 года по марта 2019 в России проходит Конкурс управленцев «Лидеры России», цель которого — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, которые имеют высокий уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

В 2017—2018 году в Конкурсе участвовали 199 тысяч человек. Из них победителями стали 103 конкурсанта. 76 участника получили назначения, среди них четыре новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

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