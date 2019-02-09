«Сердце лидера» в Мурманске: всем городом помогают бездомным

Мурманск, , 13:35 — REGNUM В рамках проекта «Сердце лидера» Северо-Западном федеральном округе в городе Мурманск реализуется активная деятельность по оказанию помощи бездомным. Социальный проект организовала участница кадрового конкурса «Лидеры России», индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости Оксана Бородина. На полуфинале конкурса в Санкт-Петербурге корреспондент ИА REGNUM пообщался с автором проекта.

В рамках конкурса Оксана взялась сразу за два проекта: помощь бездомным и помощь женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Сейчас основные усилия участницы полуфинала «Лидеры России» направлены на проект по организации помощи для людей, которые остались на улице.

Оксана рассказала, что она подключилась к уже существующей благотворительной организации «Улицы» (помогает бездомным и другим людя, оказавшимся в сложной жизненной ситуации) и привлекла своих друзей, знакомых и коллег. Основные задачи, которые решала Оксана Бородина, это организация акции по сбору тёплом одежды, продуктов питания, денежных средств и других необходимых вещей, а также координация волонтёров и людей, желающих помочь. В Мурманске довольно суровая зима, поэтому Оксана связывалась с организацией «Улицы» и выясняла, какие вещи необходимы для бездомных.

«В рамках этой акции в первые три дня собрали более 14 коробок вещей. Это и продукты, и средства личной гигиены. Люди очень отзывчивые: быстро нашлись волонтёры. Кто-то помогал собирать, кто-то помогал развозить. Помогали даже канцелярскими принадлежностями. Кто что мог. Собрали очень быстро», — рассказала индивидуальный предприниматель.

Она также отметила, что после организации акции по сбору вещей и продуктов для бездомных многие люди и организации изъявили желание на постоянной основе помогать «Улицам».

"Многие обратились с предложением помочь мебелью, бытовой техникой», — заявила участница конкурса «Лидеры России».

Это долгосрочный проект, результаты работы команды зафиксировала совсем недавно — 3 февраля. И теперь Оксана Бородина надеется, что чем больше людей будет знать будет узнавать о таких акциях, тем больше людей начнут помогать, а нуждающиеся люди станут обращаться чаще.

Напомним, что Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018−2019 г. — это флагманский проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации. Она была создана по указу президента России Владимира Путина и объединяет 15 самостоятельных проектов.

Полуфиналы по Северо-Западу проходят 9−10 февраля. Для того, чтобы выйти в финал, участники должны не только успешно выступить на очном полуфинале, но и реализовать социальный проекта в рамках задания «Сердце лидера».

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