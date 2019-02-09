Бангладеш опустилась в рейтинге демократических свобод

Дакка, , 13:38 — REGNUM Согласно докладу американской исследовательской организации Freedom House, в Бангладеш ослабели демократические свободы. Об этом сообщает информационное агентство «Протхом Ало».

В 2018 г. рейтинг Бангладеш по шкале от до 100 составил 41 пункт. В 2017 г. это значение равнялось 45 пунктам, а в 2016 г. — 47 пунктам. Согласно классификации самой организации, этот результат делает Бангладеш «частично свободным» государством. Основным объектом критики со стороны Freedom House стало давление на оппозиционных политиков.

Данные Freedom House показывают, что демократические свободы ослабевают по всему миру. Согласно последнему докладу, наиболее свободными государствами, достигшими максимальной отметки, стали Финляндия, Норвегия и Швеция.