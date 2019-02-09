В центре Чебоксар к 550-летию установят два памятника

Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В центре столицы Чувашии в рамках празднования 550-летия города, которое празднуется в 2019 году, установят два памятника. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению юбилея глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

По словам мэра Чебоксар, появится скульптура мецената Прокопия Ефремова и Героя СССР Алексея Логинова.

«В подарок горожанам депутаты городского собрания и общественные деятели планируют установить скульптуру Прокопию Ефремову на центральном городском бульваре, названном в его честь. На площадке у главного здания МВД в центре города установим фигуру идущего в атаку офицера в полевой форме, героя Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Алексея Логинова, в мирное время служившего милиционером», — сказал сити-менеджер.

Напомним, ранее резонанс в Чебоксарах вызвало предложение установить памятник Ивану Грозному, вызывавшее негативную реакцию у многих общественников.

Отметим, Прокопий Ефремов (1821−1907), именем которого назван чебоксарский Арбат (бульвар Купца Ефремова), является родоначальником известной чувашской купеческой династии. Он был членом городского учетного комитета, членом правления Чебоксарского банка и общественного банка, 40 лет занимал пост гласного депутата Чебоксарского уездного земского собрания и городской думы. Удостоился звания почетного гражданина города. Семья Ефремовых жила по принципу «Кому много дано, с того много спрашивается», поэтому всегда заботилась об окружающих, помогала бедным и обездоленным. В частности, они за свой счёт построили несколько храмов, выделяли средства на покупку дома для женской гимназии, на строительство училища в селе Абашево, содержание публичной библиотеки.

Герой Советского Союза лейтенант Алексей Логинов (11.03.1903−28.09.1943) с 1931 по 1934 годы проходил службу в органах внутренних дел в должности милиционера-счетовода, секретаря районного управления милиции Красночетайского района. В декабре 1941 года был призван в РККА. Службу проходил в должностях командира взвода пятой стрелковой роты 1183-го полка 356-й стрелковой дивизии. Отличился в боях при форсировании Днепра и расширении плацдарма на правом берегу. В январе 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).