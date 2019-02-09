Суббота, 9 Февраля 2019 года
10:28:04 МСК

Борьба с глобальным потеплением: премьер-министр Пакистана посадит дерево

Общество

Так глава правительства будет бороться с загрязнением окружающей среды

Исламабад, 9 февраля 2019, 10:27 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан примет участие в акции по посадке 10 млрд деревьев, сообщает 9 февраля Geo TV.

Глава правительство примет участие в символической акции — посадки дерева, таким образом он солидаризуется с движением, направленным на озеленение государства.

«Мы начинаем работу над увеличением на нашей земле парков для дикой природы, лесов, в целях борьбы с изменением климата и загрязнением», — отметил Хан на своей странице в Twitter.

Вместе с премьер-министром в акции примут участие порядка 2 тыс. 500 школьников, они посадят около 10 тыс. саженцев, что даст старт компании по озеленению территории Пакистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Project Syndicate: Пакистану нужны новейшие технологии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международные соглашения по климату и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить