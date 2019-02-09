Борьба с глобальным потеплением: премьер-министр Пакистана посадит дерево

Исламабад, , 10:27 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан примет участие в акции по посадке 10 млрд деревьев, сообщает 9 февраля Geo TV.

Глава правительство примет участие в символической акции — посадки дерева, таким образом он солидаризуется с движением, направленным на озеленение государства.

«Мы начинаем работу над увеличением на нашей земле парков для дикой природы, лесов, в целях борьбы с изменением климата и загрязнением», — отметил Хан на своей странице в Twitter.

Вместе с премьер-министром в акции примут участие порядка 2 тыс. 500 школьников, они посадят около 10 тыс. саженцев, что даст старт компании по озеленению территории Пакистана.

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