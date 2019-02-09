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Убийца мусульман в квебекской мечети получил пожизненное наказание

Общество

Право на УДО он получит через 40 лет

Квебек, Канада, 9 февраля 2019, 09:41 — REGNUM  29-летний убийца, расстрелявший шестерых человек в мечети Квебека, приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает 9 февраля Al Arabia.

Большую часть жизни он проведет за решеткой в ожидании получения права на условно-досрочное освобождение, которое он получит лишь через 40 лет.

Обвинение требовало срока в 150 лет, однако судья посчитал данное наказание излишне суровым — пожизненное заключение, на его взгляд, вполне соответствует совершенному преступлению.

Напомним, 29 января в мечети одного из крупнейших городов Канады произошла стрельба: нападавший убил шестерых прихожан, несколько человек получили ранения. всего в мечети находилось порядка 40 человек.

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