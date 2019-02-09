Борьба с сексуальным насилием в Индонезии вызывает недовольство граждан

Джакарта, , 09:39 — REGNUM Законодательные инициативы власти в Индонезии, направленные на борьбу с сексуальным насилием, вызвали протесты у консервативной оппозиции, сообщает 9 февраля Al Jazeera.

По мнению религиозных деятелей, предлагаемый законопроект нарушает исламские ценности, расширяет права женщин, а также поощряет интимные отношения вне брака.

«Согласно новому законопроекту жена может отказать в сексе своему мужу, но позволяет заниматься сексом вне брака», — отмечает один из критиков либерального законопроекта.

Напомним, Индонезия является крупнейшей мусульманской страной. Большинство населения привержены религиозным обычаям, что предопределяет их консерватизм, тем более в сексуальной сфере. Однако всегда существуют либеральные силы, целью которых является изменение законодательства в соответствии с духом законодательства Евросоюза.

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