Авиапассажиры поделились наиболее раздражающими их ситуациями при полете

Лондон, , 02:02 — REGNUM Результаты опроса пассажиров о самых раздражающих ситуациях, возникающих при авиаперелетах, опубликовала газета The Daily Mail.

Список раздражающих факторов оказался весьма широк. Самой популярной ситуацией, вызывающей раздражение у многих пассажиров, являлась нехватка личного пространства — когда пассажир с соседнего кресла пытается класть руки на оба подлокотника.

Часть пользователей портала Reddit (изначально обсуждение возникло там) объясняло это тем, что на подлокотниках располагаются клавиши управления интерактивной развлекательной системой. Соответственно, неуклюжие пассажиры таким образом переключают чужие каналы в развлекательной системе.

Высокие люди жаловались на слишком тесные сидения, что мешало им спать во время перелетов. Также много пассажиров отметили, что их раздражают слишком буйные и непослушные дети. Еще одной популярной причиной раздражения являлись пассажиры с хвостового отделения самолета, пытающиеся раньше всех прорваться к выходу.