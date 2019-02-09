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Совет при Минпросвещения отправил около 500 учебников на экспертизу

Общество

Предыдущие две экспертизы выдали противоположные оценки

Москва, 9 февраля 2019, 01:36 — REGNUM  Научно-методический совет при Министерстве просвещения РФ распорядился отправить 490 школьных учебников на дополнительную экспертизу. По итогам экспертизы учебники с положительными отзывами попадут в федеральный перечень, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что решение отправить на экспертизу издания было принято на заседении совета 8 февраля. Согласно решению, учебники, поступившие на рассмотрение в период с 10 сентября по 10 ноября 2018 года для включения в федеральный реестр, пройдут дополнительную экспертизу.

Отмечается, что в 2018 году эти издания прошли две экспертизы, по итогам которых были вынесены противоположные оценки этим учебникам. Среди этих 490 изданий 156 являются учебниками для младших классов, 235 — для средних и 99 для учащихся старших классов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: мнение учителей необходимо учитывать при экспертизе учебников

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