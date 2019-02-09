Brussels Airlines отменили рейсы 13 февраля из-за забастовки

Брюссель, , 01:10 — REGNUM Авиакомпания Brussels Airlines отменила все рейсы в бельгийском Брюсселе на 13 февраля из-за общенациональной забастовки, сообщает официальный сайт авиакомпании.

Сообщается, что из-за общенациональной забастовки работа аэропорта в Брюсселе будет затруднена. В связи с этим авиаперевозчик решил отменить все рейсы, запланированные на 13 февраля. Подчеркивается, что из-за забастовки в этот день не смогут вылететь 16 тысяч пассажиров.

Забастовка организована бельгийскими профсоюзами из-за отсутствия договоренностей с работодателями по индексации зарплат работников. Профсоюзы считают, что рост заработных плат в 0,8% в год, предложенный работодателями, является низким и неприемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 в международном аэропорту в Брюсселе было отменено около 450 рейсов из-за забастовки грузчиков. Причиной забастовки стали сокращения персонала на фоне возросшего объема работы.

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