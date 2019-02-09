В Москве планируют закупить 10 речных трамваев

Москва, , 01:00 — REGNUM Конкурс на поставку десяти речных трамваев для речного маршрута в Москве может быть объявлен до конца 2019 года, заявил руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов журналистам.

Ликсутов добавил, что речной маршрут уже разработан и сейчас его ведомство работает над техническим заданием для речного трамвая. После разработки техзадания, будет объявлен конкурс на поставку десяти судов. Он подчеркнул, что суда можно будет эксплуатировать круглый год.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Максим Ликсутов заявил, что первый речной маршрут в Москве появится в 2021 году. Речной трамвай будет ходить от Нижних Мневников до Киевского вокзала круглый год. Планируется, что провозная способность речного трамвая составит около 1,5 тысяч пассажиров в час.

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