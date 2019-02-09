В Петербурге открылась выставка, посвященная Егору Летову

Санкт-Петербург, , 00:46 — REGNUM Художественная выставка, посвященная памяти рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, открылась в Санкт-Петербурге 7 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербурга».

Автор выставки «Прыг-скок» — скульптор Павел Белан. Сама экспозиция поделена на три части — на красную, черную и цветную. На выставке представлены как коллажи, посвященные Летову, так и инсталляции. На открытие экспозиции приехал один из соратников Летова музыкант Константин Рябинов.

«Эстетика напоминает ту самую комнату Игоря Федоровича. Интересно. Даже мне», — заявил он.

Отмечается, что на выставке представлены также редкие фотографии группы и цитаты из песен рок-групп сибирского андеграунда. Выставка будет открыта для всех желающих до 5 марта.