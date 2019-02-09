Суббота, 9 Февраля 2019 года
00:46:48 МСК

В Петербурге открылась выставка, посвященная Егору Летову

Общество

Выставка будет открыта для всех желающих до 5 марта

Санкт-Петербург, 9 февраля 2019, 00:46 — REGNUM  Художественная выставка, посвященная памяти рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, открылась в Санкт-Петербурге 7 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербурга».

Автор выставки «Прыг-скок» — скульптор Павел Белан. Сама экспозиция поделена на три части — на красную, черную и цветную. На выставке представлены как коллажи, посвященные Летову, так и инсталляции. На открытие экспозиции приехал один из соратников Летова музыкант Константин Рябинов.

«Эстетика напоминает ту самую комнату Игоря Федоровича. Интересно. Даже мне», — заявил он.

Отмечается, что на выставке представлены также редкие фотографии группы и цитаты из песен рок-групп сибирского андеграунда. Выставка будет открыта для всех желающих до 5 марта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Художественные выставки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить