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В Канаде посадили садовника, убившего восемь гомосексуалистов

Общество

Большинство жертв — мигранты, проживавшие в местной общине гомосексуалистов

В Канаде посадили садовника, убившего восемь гомосексуалистов
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Оттава, 8 февраля 2019, 23:38 — REGNUM  В Канаде суд Торонто приговорил ландшафтного дизайнера Брюса Макартура к пожизненному заключению за убийство восьми человек, сообщает 8 февраля издание Globe and Mail.

Суд принял во внимание 67-летний возраст Макартура, поэтому вместо предложенных обвинением двух пожизненных сроков приговорил убийцу к одному пожизненному лишению свободы.

По информации издания, все жертвы Макартура относились к местной общине гомосексуалистов. Из восьми убитых двое являлись иммигрантами из Афганистана, двое были беженцами из Шри-Ланки. Также он убил одного выходца из Турции, одного уроженца Ирана, местного бездомного и своего бывшего приятеля.

Издание указывает, что подсудимый не раскаялся, хотя и признал свою вину.

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