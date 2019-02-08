В Канаде посадили садовника, убившего восемь гомосексуалистов

Оттава, , 23:38 — REGNUM В Канаде суд Торонто приговорил ландшафтного дизайнера Брюса Макартура к пожизненному заключению за убийство восьми человек, сообщает 8 февраля издание Globe and Mail.

Суд принял во внимание 67-летний возраст Макартура, поэтому вместо предложенных обвинением двух пожизненных сроков приговорил убийцу к одному пожизненному лишению свободы.

По информации издания, все жертвы Макартура относились к местной общине гомосексуалистов. Из восьми убитых двое являлись иммигрантами из Афганистана, двое были беженцами из Шри-Ланки. Также он убил одного выходца из Турции, одного уроженца Ирана, местного бездомного и своего бывшего приятеля.

Издание указывает, что подсудимый не раскаялся, хотя и признал свою вину.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале начался суд над обвиняемым в серии изнасилований и убийстве