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Подозреваемую в поджоге дома в Париже отправили в психбольницу

Общество

Пожар привёл к гибели 10 и госпитализации 96 человек

Подозреваемую в поджоге дома в Париже отправили в психбольницу
Marc Majcher
Смирительная рубашка

Париж, 8 февраля 2019, 22:48 — REGNUM  Женщину, подозреваемую в поджоге девятиэтажного дома в Париже, отправили на обследование в полицейскую психбольницу, 8 февраля передает агентство Associated Press.

Врачи должны определить, может ли подозреваемая предстать перед судом за поджог, который привёл к гибели 10 и госпитализации 96 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в многоэтажном здании в 16-м округе в Париже произошел ночью 5 февраля. Власти обвиняют в поджоге душевнобольную жительницу дома.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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