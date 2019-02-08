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Погибший в армии челябинский солдат был на учёте у психиатра

Общество

На момент призыва он считался ограниченно годным

Аша, Челябинская область, 8 февраля 2019, 22:18 — REGNUM  В Аше Челябинской области врач-психиатр может понести уголовное наказание за служебный подлог. Она признала годным к службе в армии призывника, который состоял на учёте в психдиспансере и фактически являлся ограниченно годным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Отметим, военнослужащий погиб в Амурской области в начале 2018 года. Следователи установили, что он покончил с собой. Трагедии можно было избежать, если бы этот гражданин не был призван в армию. Однако, по версии следствия, психиатр осознавала наличие у него противопоказания к службе, но тем не менее записала в его личной карте, что он годен.

Факт преступления был выявлен в ходе проверки законности призыва, которую провела прокуратура Аши. В городское надзорное ведомство соответствующая информация ранее поступила из Военной прокуратуры Челябинского гарнизона.

Материалы проверки были направлены в следственный отдел Аши. Возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога.

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ЧП в армии
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