Погибший в армии челябинский солдат был на учёте у психиатра

Аша, Челябинская область, , 22:18 — REGNUM В Аше Челябинской области врач-психиатр может понести уголовное наказание за служебный подлог. Она признала годным к службе в армии призывника, который состоял на учёте в психдиспансере и фактически являлся ограниченно годным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Отметим, военнослужащий погиб в Амурской области в начале 2018 года. Следователи установили, что он покончил с собой. Трагедии можно было избежать, если бы этот гражданин не был призван в армию. Однако, по версии следствия, психиатр осознавала наличие у него противопоказания к службе, но тем не менее записала в его личной карте, что он годен.

Факт преступления был выявлен в ходе проверки законности призыва, которую провела прокуратура Аши. В городское надзорное ведомство соответствующая информация ранее поступила из Военной прокуратуры Челябинского гарнизона.

Материалы проверки были направлены в следственный отдел Аши. Возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога.