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Система метеонаблюдений нуждается в модернизации — Игорь Руденя

Общество

Для обеспечения безопасности полетов санитарной авиации

Тверь, 8 февраля 2019, 21:56 — REGNUM  Систему метеонаблюдений необходимо модернизировать для повышения качества прогнозирования погоды и обеспечения безопасности полетов санитарной авиации. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя заявил 8 февраля по итогам участия в церемонии вручения регионам сертификатов о присоединении к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории России в рамках национального проекта «Здравоохранение».

"Сегодня обсудили с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, а также представителями Минфина реализацию проекта модернизации системы метеонаблюдений. Потому что наличие современной санитарной авиации требует более качественного мониторинга и прогнозирования погоды. Хотим более активно задействовать санавиацию, для этого нужны условия по обеспечению безопасности полетов», — сказал Игорь Руденя журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля на площадке Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля Тверской области передали современный вертолет «Ансат», который будет задействован в работе санитарной авиации на территории Верхневолжья. На площадке завода также прошло совещание о развитии санавиации в России с участием главы Тверской области. Игорь Руденя также обсудил вопросы строительства детской областной клинической больницы с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

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Медицина
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