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Начальник Свердловской железной дороги не сумел покинуть СИЗО

Общество

Останется под стражей до 12 апреля

Екатеринбург, 8 февраля 2019, 21:49 — REGNUM  Глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов останется в СИЗО до 12 апреля. Меру пресечения 8 февраля ему продлил Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Продления такой меры пресечения добивался следователь. Защита будет обжаловать решение суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, под стражей Алексей Миронов находится с 14 декабря. Задержали его 13 декабря на рабочем месте.

Начальнику СвЖД вменяют злоупотребление полномочиями и коррупционное преступление. Следователи продолжают проверять его на возможную причастность к другим преступлениям.

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