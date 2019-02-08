Начальник Свердловской железной дороги не сумел покинуть СИЗО

Екатеринбург, , 21:49 — REGNUM Глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов останется в СИЗО до 12 апреля. Меру пресечения 8 февраля ему продлил Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Продления такой меры пресечения добивался следователь. Защита будет обжаловать решение суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, под стражей Алексей Миронов находится с 14 декабря. Задержали его 13 декабря на рабочем месте.

Начальнику СвЖД вменяют злоупотребление полномочиями и коррупционное преступление. Следователи продолжают проверять его на возможную причастность к другим преступлениям.

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