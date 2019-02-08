Пострадавшие от взрыва бойцы ульяновской Росгвардии – в тяжёлом состоянии

Ульяновск, , 21:38 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил оказать необходимую помощь военнослужащим, пострадавшим от взрыва во время плановых учений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что будет проработан вопрос об оказании необходимой адресной материальной помощи. В настоящее время начата работа с близкими родственниками пострадавших.

В минздраве региона сообщают, что «пациенты в тяжёлом состоянии с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова».

"Врачи делают всё необходимое для спасения их жизни и здоровья», — подчёркивают в министерстве здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля возле Новоульяновска при проведении учений на стрельбищах регионального управления Росгвардии произошёл взрыв. По предварительным данным следственного управления СКР, он произошёл «из-за ошибочного броска боевой гранаты». Ранения получили два человека. По данному факту проводится проверка.

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