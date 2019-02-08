В Таджикистане за год ВИЧ-инфекция выявлена у 1,4 тысячи человек

Душанбе, , 21:10 — REGNUM 1422 новых случая заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) зарегистрировано в 2018 году в Таджикистане. Такие данные озвучил 8 февраля министр здравоохранения и социальной защиты населения страны Насим Олимзода.

Отдельно он отметил, что 48 инфицированных было выявлено среди пар, проходящих обязательное медицинское освидетельствование перед вступлением в брак. Всего по стране насчитывается 10,7 тысячи ВИЧ-инфицированных, из них порядка 7 тысяч — мужчины.

В значительном большинстве случаев (54,6% или 5,9 тыс. человек) вирус передался половым путем. Передача ВИЧ от матери к ребенку по статистике происходит гораздо реже — в 4% случаев. Однако не была указана статистика передачи вируса иными путями — при оказании медицинских, парикмахерских и других услуг.

Напомним, что с июля 2015 года для регистрации брака в Таджикистане необходимо пройти медицинское обследование, которое включает тест на ВИЧ. 2 января 2019 года президент страны Эмомали Рахмон подписал ряд законов в том числе направленных на «усиление ответственности врачей, работников салонов красоты, парикмахерских и предприятий по обслуживанию, которые из-за несоблюдения санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм стали причиной заражения вирусом ВИЧ/СПИД».

Кроме того, с 15 января по 10 февраля 2019 года всех школьников городов Душанбе, Турсунзаде и Куляба с письменного согласия их родителей также проверяют на наличие ВИЧ-инфекции для ее раннего выявления.