Заболеваемость корью в России в 2018 году увеличилась в 3,5 раза

Москва, , 19:39 — REGNUM Число заболевших корью в России в 2018 году увеличилось в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит 8 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации ведомства, всего за год было зарегистрировано 2538 случаев заболевания, тогда как годом ранее — 725 случаев.

При этом сообщается, что почти половина заболевших корью в минувшем году — дети до 17 лет включительно.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, воспалением слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, сыпью и общей интоксикацией организма.

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