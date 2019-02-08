Защита Павла Мамаева обжаловала продление его ареста

Москва, , 18:47 — REGNUM Адвокаты полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева обжаловали решение Тверского районного суда Москвы о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом 8 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.

В своём заявлении защита указала на то, что в постановлениях суда и следствия отсутствовали обоснования невозможности применения альтернативной меры пресечения, а также не было принято во внимание «существенное изменение как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения».

Сообщается, что адвокаты других фигурантов дела намерены подать апелляционные жалобы в понедельник, 11 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Тверской суд Москвы продлил арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева ещё на два месяца — до 8 апреля 2019 года.

Спортсмены проходят обвиняемыми по уголовным делам о хулиганстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью после драк с их участием в центре Москвы.

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